Pensione anticipata lavori usuranti: come fare la domanda e quando scade (Di sabato 3 aprile 2021) E' ora possibile far domanda per la Pensione anticipata data da lavori usuranti: scadenza, requisiti nel dettaglio e procedura L'Inps ha dato indicazioni per procedere alla domanda per la Pensione anticipata causa lavori usurati, con la scadenza al 1° maggio del 2021. La domanda potrà essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato, i L'articolo proviene da Inews.it.

