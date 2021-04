Pasqua 2021, Italia in zona rossa: tutti i divieti e tutte le regole da rispettare 4 e 5 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Sperando che non diventi una tradizione, anche la Pasqua 2021 sarà all’insegna delle restrizioni e il rosso non è più un colore prettamente natalizio. Le nuove e più stringenti regoli infatti somigliano a quelle varate da Conte per Natale 2020. Ecco in sintesi le regole da rispettare domenica e lunedì per non incorrere in sanzioni pecuniarie. LEGGI ANCHE => Draghi al Senato parla di riaperture: dopo Pasqua l’obiettivo è quello di riaprire le scuole (anche in zona rossa) Pasqua 2021, regole e divieti stop agli spostamenti, anche all’interno dello stesso comune, salvo motivi di salute, lavoro e necessità. I supermercati, i negozi che trattano generi alimentari, le farmacie e le ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 aprile 2021) Sperando che non diventi una tradizione, anche lasarà all’insegna delle restrizioni e il rosso non è più un colore prettamente natalizio. Le nuove e più stringenti regoli infatti somigliano a quelle varate da Conte per Natale 2020. Ecco in sintesi ledadomenica e lunedì per non incorrere in sanzioni pecuniarie. LEGGI ANCHE => Draghi al Senato parla di riaperture: dopol’obiettivo è quello di riaprire le scuole (anche instop agli spostamenti, anche all’interno dello stesso comune, salvo motivi di salute, lavoro e necessità. I supermercati, i negozi che trattano generi alimentari, le farmacie e le ...

