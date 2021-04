No stop vaccinazioni a Pasqua e Pasquetta | i clown per rallegrare operatori e cittadini

(Di sabato 3 aprile 2021) Vaccini in auto, partita la sperimentazione in Fiera a Bologna - VIDEO 1 aprile 2021anche anell'hub della Fiera . I 'convocati' sono iover 75 e over 80 con ...

Advertising

ReteVeneta : BASSANO DEL GRAPPA | VACCINAZIONI ANTICOVID: STOP NELLA SOLA GIORNATA DI PASQUA - MaurizioPuccia2 : #Vaccino #covid19 #AstraZeneca Di nuovo uno stop... - ChiaraM011 : @misomic @Minutza2 @GiuseppeConteIT Intanto il rdc, per quanto sia criticabile, ha 'salvato' diverse famiglie in qu… - lucafaccio : RT @TgrVeneto: Si procederà con le somministrazioni anche nei giorni di festa. Definita la programmazione post- pasquale. #coronavirus #va… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Si procederà con le somministrazioni anche nei giorni di festa. Definita la programmazione post- pasquale. #coronavirus #va… -

Ultime Notizie dalla rete : stop vaccinazioni

PalermoToday

I 'convocati' sono i cittadini over 75 e over 80 con 700domenica mattina e 1.300 lunedì tra mattino e pomeriggio. Due giorni di festa, di prevenzione, ma anche di lavoro per gli ...LESul fronte, nuove notizie sul fronte AstraZeneca arrivano dalla Gran ... L'Olanda, invece, dopo un primoper gli under 60, ha deciso la sospensione totale fino al 7 ...Firenze– Da domani raddoppio dei turni negli Hub vaccinali dell'Azienda USL Toscana centro con somministrazioni no-stop: mattino ... contattate direttamente dalla struttura sanitaria. La vaccinazione ...padova La scarsità di dosi, che ha portato a situazioni di grande disagio come lo stop alla campagna vaccinale per qualche giorno, impone massimo rigore anche nella gestione dei vaccini a ...