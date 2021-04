Napoli Crotone LIVE: pochi minuti al fischio d’inizio (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Maradona”, Napoli e Crotone si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Crotone 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio alle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Napoli Crotone 0-0: risultato e tabellino Marcatori: Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko: Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Elmas, Lozano, Zielinski, Hysaj, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Maradona”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLAalle ore 15:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori:(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko: Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Elmas, Lozano, Zielinski, Hysaj, ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? - edo_977 : RT @TommasoArmando: Aggiorniamo? Aggiorniamo! 15 partite di campionato per il Milan senza rigori a favore: 7 vittorie (Spezia, Udinese, Na… - repubblica : ?? Calcio serie A: segui le dirette Cagliari-Verona, Atalanta-Udinese, Genoa-Fiorentina, Lazio Spezia, Sassuolo-Roma… - NapoliCalcioNET : #NapoliCrotone: dove vedere la #partita in tv e #diretta #streaming - RaffaeleDeSa : RT @RaffaeleDeSa: #NapoliCrotone - Con il Napoli torna anche il prepartita in compagnia di @Francesclol! - La squadra di Gattuso punta alla… -