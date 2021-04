Napoli Crotone 4-3: cronaca e tabellino (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Napoli e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Maradona”, Napoli e Crotone si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Crotone 4-3 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro Napoli – Bakayoko raccoglie una ribattuta della difesa Crotone e calcia col piatto dal limite dell’area. Il pallone sibila di un soffio a lato del palo. 12? Ritmi alti – Partita dai ritmi molto alti per entrambe le squadre con continui ribaltamenti di fronte. 17? Occasione Napoli – Fantastica triangolazione tra Insigne ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Maradona, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Maradona”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-3 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 3? Tiro– Bakayoko raccoglie una ribattuta della difesae calcia col piatto dal limite dell’area. Il pallone sibila di un soffio a lato del palo. 12? Ritmi alti – Partita dai ritmi molto alti per entrambe le squadre con continui ribaltamenti di fronte. 17? Occasione– Fantastica triangolazione tra Insigne ...

