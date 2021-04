Migranti | giornalisti intercettati | nelle carte le conversazioni dei cronisti e i loro spostamenti

Advertising

peppeprovenzano : Intercettazioni totalmente irrilevanti contro i giornalisti che scrivono di #Libia e #migranti. Quanto ci racconta… - StefanoFeltri : +++ Intercettazioni e indagini contro i giornalisti che scrivono di Libia e migranti: le carte dell'inchiesta sulle… - fattoquotidiano : Intercettati giornalisti che scrivono di Libia e migranti: conversazioni, foto e fonti nelle carte dell’inchiesta d… - CameraPenaleTP : CAMERA PENALE DI TRAPANI 'AVV. GIUSEPPE RUBINO': Il fascino indiscreto del voyeurismo #intercettazioni… - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: Indagini forzate nella ricerca spasmodica di verità distorte, segreto professionale violato, giornalisti intercettati… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti giornalisti

...della quale sono stati intercettati anche diversi. Sabato mattina sul caso eclatante delle intercettazioni nei confronti di Nancy Porsia , che da anni si occupa della rotta dei......in Aula e non fece in tempo a votare e Umberto Bossi si era attardato a parlare con i...negato la autorizzazione a procedere per un analogo caso di accusa a Salvini di sequestro diCi sarebbero conversazioni, foto e fonti derivanti dalle intercettazioni a numerosi giornalisti nelle carte dell’inchiesta della procura di ...Le intercettazioni di giornalisti non indagati sono una violazione dello Stato di diritto. La libertà di informazione è fondamento della democrazia.Va chiarito quanto accaduto. Subito". Così su ...