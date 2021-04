Meloni: “Far diminuire la pressione verso le strutture sanitarie è la base per tornare alla normalità” (Di sabato 3 aprile 2021) Giorgia Meloni Tantissimi medici hanno messo a punto terapie domiciliari specifiche in grado di contrastare efficacemente il covid nella fase precoce, riscontrando risultati entusiasmanti. Far diminuire la pressione verso le strutture sanitarie è la base per tornare alla normalità: lo diciamo da sempre e, invece, si continua a combattere il virus con chiusure inutili e limitazioni delle libertà personali. Non si può continuare così. Oggi la mia intervista a Il Tempo?? https://bit.ly/3miDDWw L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 3 aprile 2021) GiorgiaTantissimi medici hanno messo a punto terapie domiciliari specifiche in grado di contrastare efficacemente il covid nella fase precoce, riscontrando risultati entusiasmanti. Farlaleè laper: lo diciamo da sempre e, invece, si continua a combattere il virus con chiusure inutili e limitazioni delle libertà personali. Non si può continuare così. Oggi la mia intervista a Il Tempo?? https://bit.ly/3miDDWw L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Meloni: “Far diminuire la pressione verso le strutture sanitarie è la base per tornare alla normalità”… - tino_elle : @CarloCalenda @GiorgiaMeloni Calenda, non vorrà per caso far perdere voti alla Meloni... - __LiquidSolid__ : @kk_thay2 @Grogu_IT @La_manina__ Appunto paperella renziana, cosa ci fate allora dentro coalizione di CSX a parte f… - tonilube : @GiorgiaMeloni @tempoweb @FratellidItalia Chi sono i medici, quali le terapie e quali i risultati certificati. Cara… - Ariel48536344 : RT @Cortez1958: Ieri sera a Piazza Pulita c'erano i ristoratori incazzati di #ioapro per protestare contro le chiusure per tutto aprile e p… -