Masters 1000 Miami 2021, Hurkacz sorprende anche Rublev: sarà finale con Sinner

Tra Jannik Sinner e la prima vittoria in carriera in un Masters 1000 c'è il polacco Hubert Hurkacz, vera sorpresa del Miami Open 2021. Il numero 37 del mondo, testa di serie numero 26 in un torneo azzoppato dalla tante assenze, ha regolato in semifinale un irriconoscibile Andrej Rublev con un netto 6-3 6-4. Il polacco ha servito meglio dell'avversario, con 8 ace all'attivo e una percentuale di punti vinti con la prima palla al 75 per cento. E in risposta ha sfruttato le chance concesse dal russo, che invece è riuscito a convertire soltanto una palla break su cinque a disposizione. 

Per la finale tra i due debuttanti a questi livelli bisognerà attendere domenica 4 aprile

