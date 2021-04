Massimo Galli: "Sbagliato riaprire le scuole ora. Serve un altro mese di sacrifici" (Di sabato 3 aprile 2021) “I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alla trovata della riapertura delle scuole dopo Pasqua: pur comprendendo tutte le difficoltà delle famiglie, prima di maggio sarebbe un errore”: questo ha ribadito Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario all’ospedale Sacco in un’intervista a La Stampa, portando a esempio la scelta della Francia. “Se vogliamo portare avanti la vaccinazione, evitare problemi negli ospedali, diminuire il rischio di varianti e preparare un’estate come quella dell’anno scorso, dobbiamo imporci un serio e sacrificato mese di aprile”. Per il professore ha ragione il ministro Speranza a pretendere il Massimo rigore perché “la vaccinazione sta ripartendo e se si riuscisse a intensificarla mantenendo le chiusure ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) “I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alla trovata della riapertura delledopo Pasqua: pur comprendendo tutte le difficoltà delle famiglie, prima di maggio sarebbe un errore”: questo ha ribadito, professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Milano e primario all’ospedale Sacco in un’intervista a La Stampa, portando a esempio la scelta della Francia. “Se vogliamo portare avanti la vaccinazione, evitare problemi negli ospedali, diminuire il rischio di varianti e preparare un’estate come quella dell’anno scorso, dobbiamo imporci un serio e sacrificatodi aprile”. Per il professore ha ragione il ministro Speranza a pretendere ilrigore perché “la vaccinazione sta ripartendo e se si riuscisse a intensificarla mantenendo le chiusure ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Massimo Galli contro gli 'aperturisti': 'Non è il momento di rimettersi a fare il tiro alla fune per le… - agorarai : 'Mi sembra difficile che mandare a scuola i bambini non vaccinati sia un modo per arginare l'infezione. Mi sembra p… - HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Sbagliato riaprire le scuole ora. Serve un altro mese di sacrifici' - comedian72 : RT @AndreaVenanzoni: Il Professor Massimo Galli ha già fornito in TV la ricetta della vera pastiera? - CapaGira : RT @HuffPostItalia: Massimo Galli: 'Sbagliato riaprire le scuole ora. Serve un altro mese di sacrifici' -