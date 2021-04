Maglie vs Ferragni: “Depressione post partum produce denunce”. Ecco la replica (Di sabato 3 aprile 2021) Botta e risposta social con scintille fra la giornalista Maria Giovanna Maglie e Fedez. “La Depressione post partum di Chiara Ferragni produce denunce politiche feroci alla Lombardia Sempre la vecchia storia di fare il proprio mestiere (si fa per dire)…”, scrive su Twitter Maglie, riferendosi al post di denuncia dell’influencer che ieri ha accusato di ‘incapacità’ la regione Lombardia sulla gestione del piano vaccinale. Puntuale la replica del rapper, che, citando il tweet, risponde per le rime: “Questa signora ha diagnosticato una Depressione post parto a mia moglie via Twitter, avanguardia. E io che mi limitavo a riconoscere le idiozie partorite da certi imbecilli. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Botta e risa social con scintille fra la giornalista Maria Giovannae Fedez. “Ladi Chiarapolitiche feroci alla Lombardia Sempre la vecchia storia di fare il proprio mestiere (si fa per dire)…”, scrive su Twitter, riferendosi aldi denuncia dell’influencer che ieri ha accusato di ‘incapacità’ la regione Lombardia sulla gestione del piano vaccinale. Puntuale ladel rapper, che, citando il tweet, risponde per le rime: “Questa signora ha diagnosticato unaparto a mia moglie via Twitter, avanguardia. E io che mi limitavo a riconoscere le idiozie partorite da certi imbecilli. ...

FBiasin : Come dice la mia dolce metà 'peggio del #catcalling, del quale si parla tanto, sono le donne che odiano le donne'.… - buonweekend : RT @Natalin33515492: Che squallore il commento di #Maria #Giovanna #Maglie ???????“La depressione post partum di Chiara Ferragni produce den… - Natalin33515492 : Che squallore il commento di #Maria #Giovanna #Maglie ???????“La depressione post partum di Chiara Ferragni produce… - DonPacciani : #Fedez Maria Giovanna Maglie invece di ringraziare una coppia di giovani per aver segnalato un'ingiustizia social… - apicella57 : RT @MatildeDErrico: Senza essere medico Mariagiovanna Maglie insulta Chiara Ferragni “diagnosticandole” una depressione post partum. Come d… -