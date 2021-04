LIVE – Nuoto, Assoluti Riccione 2021: quarta giornata, batterie e finali (DIRETTA) (Di sabato 3 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della quarta giornata degli Assoluti 2021 di Riccione, in programma sabato 3 aprile, a partire dalle 9:00. Grande attesa per il pubblico italiano, pronto a gioire per le gesta degli esponenti del movimento nostrano, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Sportface.it accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, al fine di seguire l’evento nel dettaglio. Segui il LIVE a partire dalle 9:00 IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI Assoluti 2021 AGGIORNA LA DIRETTA 9.23 – Ora la seconda serie dei 1500 stile libero 9.22 – Razzetti vince la 4^ batteria: con lui in finale vanno Pier Andrea Matteazzi, Sorriso, Glessi, Massimiliano Matteazzi, Di Fabio, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Ile latestuale delladeglidi, in programma sabato 3 aprile, a partire dalle 9:00. Grande attesa per il pubblico italiano, pronto a gioire per le gesta degli esponenti del movimento nostrano, in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Sportface.it accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, al fine di seguire l’evento nel dettaglio. Segui ila partire dalle 9:00 IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLIAGGIORNA LA9.23 – Ora la seconda serie dei 1500 stile libero 9.22 – Razzetti vince la 4^ batteria: con lui in finale vanno Pier Andrea Matteazzi, Sorriso, Glessi, Massimiliano Matteazzi, Di Fabio, ...

