LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Gregorio Paltrinieri domina i 1500 sl con un ottimo tempo (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52: Di seguito l’ordine delle partenti dei 1500 stile libero femminili: 1 ITA SANTONI Veronica CC Aniene 1998 16’31.91 2 ITA BRIDI Arianna Esercito – RN Trento 1995 16’29.24 3 ITA SALIN Giulia GS Fiamme Oro – Nuoto Venezia 2002 16’11.79 4 ITA CARAMIGNOLI Martina Rita GS Fiamme Oro – Aurelia Nuoto 1991 15’56.06 5 ITA QUADARELLA Simona CC Aniene 1998 15’57.18 6 ITA GABBRIELLESCHI Giulia GS Fiamme Oro – Nuotatori Pistoiesi 1996 16’22.18 7 ITA TADDEUCCI Ginevra GS Fiamme Oro – CC Napoli 1997 16’29.47 8 ITA TETTAMANZI Alisia Marina Militare – Nuotatori Milanesi 1997 16’37.29 17.50: 14’40?38 per Paltrinieri dunque a precedere Luca De Tullio (15’05?31) e un deludente Domenico Acerenza (15’06?39). Ricordiamo che Greg è già qualificato per i ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52: Di seguito l’ordine delle partenti deistile libero femminili: 1 ITA SANTONI Veronica CC Aniene 1998 16’31.91 2 ITA BRIDI Arianna Esercito – RN Trento 1995 16’29.24 3 ITA SALIN Giulia GS Fiamme Oro –Venezia 2002 16’11.79 4 ITA CARAMIGNOLI Martina Rita GS Fiamme Oro – Aurelia1991 15’56.06 5 ITA QUADARELLA Simona CC Aniene 1998 15’57.18 6 ITA GABBRIELLESCHI Giulia GS Fiamme Oro – Nuotatori Pistoiesi 1996 16’22.18 7 ITA TADDEUCCI Ginevra GS Fiamme Oro – CC Napoli 1997 16’29.47 8 ITA TETTAMANZI Alisia Marina Militare – Nuotatori Milanesi 1997 16’37.29 17.50: 14’40?38 perdunque a precedere Luca De Tullio (15’05?31) e un deludente Domenico Acerenza (15’06?39). Ricordiamo che Greg è già qualificato per i ...

