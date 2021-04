Le partite delle 15: Sassuolo beffa la Roma, 4 - 3 del Napoli con il Crotone. Vincono anche Atalanta e Lazio (Di sabato 3 aprile 2021) I risultati delle partite delle 15 della 29esima giornata di Serie A. Sassuolo - Roma 2 - 2 Il Sassuolo parte bene, si dimostra capace di mettere pressione ai giallorossi, partita ferma sullo 0 - 0 ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) I risultati15 della 29esima giornata di Serie A.2 - 2 Ilparte bene, si dimostra capace di mettere pressione ai giallorossi, partita ferma sullo 0 - 0 ...

Advertising

oniizip10 : RT @1897j: Squadra timorosa ed incapace di controllare le singole fasi delle partite che da sempre l'impressione di poter subire in ogni mo… - hgraph7 : RT @1897j: Squadra timorosa ed incapace di controllare le singole fasi delle partite che da sempre l'impressione di poter subire in ogni mo… - chiaravt84 : Ho perso il conto delle partite buttate per errori di questo tipo...inizio a pensare che ci fanno apposta altriment… - 1897j : Squadra timorosa ed incapace di controllare le singole fasi delle partite che da sempre l'impressione di poter subi… - giuppy1991 : @juventusfc @federicochiesa @andagn come era la storia delle partite inutili? o che l'atalanta non doveva fare la c… -