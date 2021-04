LE PAGELLE DI CASERTANA-PALERMO 2-3 Un super Lucca regala tre punti ai rosa

(Di sabato 3 aprile 2021) Di Fabrizio AnselmoIlvince 3-2 in trasferta contro lavincendo uno scontro diretto fondamentale in ottica playoff.star della giornata Lorenzocon i suoi tre gol. Mercoledì alle 15 il recupero in casa del Monopoli.PELAGOTTI 5,5 Nel primo tempo compie una parata semplice ma efficace sul primo palo su una conclusione di Hadziosmanovic, poi sul gol compie mezzo passo che lo tiene fuori sia dal cross che dal colpo di testa di Coppone. Nel 3-2 resta inchiodato sul primo palo dopo il traversone di Matos.ACCARDI 5,5Sul gol cerca di intercettare il pallone invece di seguire il posizionamento sul secondo palo di Cuppone che con un semplice taglio si presenta da solo all'appuntamento col gol. Complessivamente in fase difensiva sembra sempre in ritardo, mentre in avanti non si vede praticamente ...

: Avella 6; Hadziosmanovic 6,5 (dal 39 s.t. Buschiazzo 6,5), Ciriello 5, Carillo 5, Del Grosso 5 (dal 39 s.t. Rillo s.v.); Varesanovic 5, Matese 5,5; Longo 5,5 (dal 12 s.t. Matos 6), Pacilli