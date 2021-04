Jannik Sinner: “Sto pelando patate, non sono ancora un cuoco. Devo capire come impiattare” (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner ha raggiunto la Finale del Masters 1000 di Miami grazie alla bella vittora in rimonta ottenuta ieri sera contro il forte spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennista italiano ha sconfitto il numero 12 al mondo e ha staccato il pass per l’atto conclusivo di uno dei torrnei più prestigiosi dell’intera stagione, inferiore per importanza soltanto ai quattro Slam. Il nostro portacolori, in carriera capace di conquistare due ATP 250, se la dovrà vedere contro il polacco Hubert Hurkacz con il chiaro obiettivo di alzare al cielo il trofeo. Il 19enne, che ha messo nel mirino la top-20 del ranking ATP, è stato estremamente lucido nella conferenza stampa dopo il successo su Bautista-Agut e ha esposto la seconda puntata di un paragone culinario. La prima puntata venne pronunciata dopo la sconfitta subito contro Daniil Medvedev a Marsiglia: “Sto ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)ha raggiunto la Finale del Masters 1000 di Miami grazie alla bella vittora in rimonta ottenuta ieri sera contro il forte spagnolo Roberto Bautista Agut. Il tennista italiano ha sconfitto il numero 12 al mondo e ha staccato il pass per l’atto conclusivo di uno dei torrnei più prestigiosi dell’intera stagione, inferiore per importanza soltanto ai quattro Slam. Il nostro portacolori, in carriera capace di conquistare due ATP 250, se la dovrà vedere contro il polacco Hubert Hurkacz con il chiaro obiettivo di alzare al cielo il trofeo. Il 19enne, che ha messo nel mirino la top-20 del ranking ATP, è stato estremamente lucido nella conferenza stampa dopo il successo su Bautista-Agut e ha esposto la seconda puntata di un paragone culinario. La prima puntata venne pronunciata dopo la sconfitta subito contro Daniil Medvedev a Marsiglia: “Sto ...

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - mauroberruto : Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta a… - WeAreTennisITA : Jannik #Sinner vince! Il secondo italiano di sempre in una finale Masters 1000. - infoitsport : Jannik Sinner in finale a Miami: 'Voglio alzare ancora il mio livello. Hurkacz il mio miglior amico' - Viola_Lor22 : RT @WeAreTennisITA: Bublik aveva detto che Sinner non è umano. Invece Jannik umano lo è perché capace di imparare dai propri errori e di fa… -