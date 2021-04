Inter, Eder confessa: “In Cina mi allenavo più che con i nerazzurri. Il campionato cinese ha un problema” (Di sabato 3 aprile 2021) All'Inter mi allenavo poco, qui in Cina lavoro meglio.Bologna-Inter, Conte: “Mai semplice dopo la sosta, ma ora serve pedalare. Turnover? Sono tutti pronti”Queste le parole di Eder, ex attaccante di Inter e Sampdoria tra le altre Intervenuto in merito alla sua esperienza a tinte nerazzurre. Approdato all'ombra di San Siro nel 2016, il classe '86 non è riuscito a replicare in maniera costante le prodezze mostrate con la casacca blucerchiata. Due annate che si sono rivelate negative per l'italo-brasiliano, ceduto poi dalla società Interista al Jiangsu Suning. Tra le fila di quest'ultima - società satellite del patron Interista Zhang - Eder ha collezionato ben trentuno reti in cinquantaquattro presenze ufficiali, ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) All'mipoco, qui inlavoro meglio.Bologna-, Conte: “Mai semplice dopo la sosta, ma ora serve pedalare. Turnover? Sono tutti pronti”Queste le parole di, ex attaccante die Sampdoria tra le altrevenuto in merito alla sua esperienza a tinte nerazzurre. Approdato all'ombra di San Siro nel 2016, il classe '86 non è riuscito a replicare in maniera costante le prodezze mostrate con la casacca blucerchiata. Due annate che si sono rivelate negative per l'italo-brasiliano, ceduto poi dalla societàista al Jiangsu Suning. Tra le fila di quest'ultima - società satellite del patronista Zhang -ha collezionato ben trentuno reti in cinquantaquattro presenze ufficiali, ...

