Incendi a raffica a San Carlo | rifiuti bruciati nel rione dei nomadi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incendi raffica

IL GIORNO

di Alessandro Crisafulli San Carlo terra dei fuochi? Se ne parla da alcuni anni, ormai, a cavallo tra Desio e Seregno, dove è localizzato lo storico rione. Qualche vecchia cascina, alcune nuove ...... per l'ennesima volta, che deve fare i conti con la crisi causata dal coronavirus, con la chiusura di numerosi esercizi commerciali e che era appena uscito dall'incubo delladidolosi ...San Carlo terra dei fuochi? Se ne parla da alcuni anni, ormai, a cavallo tra Desio e Seregno, dove è localizzato lo storico rione. Qualche vecchia cascina, alcune nuove palazzine, un susseguirsi di ca ...Non ce ne vogliamo rendere conto, non siamo ancora disposti a capire, una volta per tutte, che nell’economia mondiale la logistica, ed in modo ...