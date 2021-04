Il rapper americano Dmx ricoverato in ospedale in gravissime condizioni (Di sabato 3 aprile 2021) : attacco di cuore dopo un’overdose. Il rapper americano DMX sarebbe ricoverato in ospedale in condizioni critiche. A riportarlo è TMZ, che riferisce che il 50 enne avrebbe avuto un attacco di cuore in seguito ad un‘overdose di droga, nella serata di venerdì, nella sua abitazione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 3 aprile 2021) : attacco di cuore dopo un’overdose. IlDMX sarebbeinincritiche. A riportarlo è TMZ, che riferisce che il 50 enne avrebbe avuto un attacco di cuore in seguito ad un‘overdose di droga, nella serata di venerdì, nella sua abitazione L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

