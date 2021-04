Il boss mafioso dice addio ai beni, confisca anche a Monreale (Di sabato 3 aprile 2021) I Carabinieri della Compagnia di Corleone hanno dato esecuzione a un decreto di confisca beni emesso dalla Prima Sezione Penale – Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo a carico di Lo Bue Calogero Giuseppe, corleonese classe ’46, fratello di Lo Bue Rosario Salvatore, già ritenuto capo del mandamento mafioso di Corleone. Lo Bue Calogero Giuseppe era stato condannato nel 2007 a 8 anni di reclusione per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Corleone e della catena di fiancheggiatori per la latitanza del noto boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano. Il provvedimento giunge a conclusione di una complessa attività investigativa della Compagnia che, dopo aver depotenziato il vertice e gli assetti del mandamento di Corleone con le operazioni “Patria”, All Stars” e “Grande Passo”, con contestuali ... Leggi su monrealelive (Di sabato 3 aprile 2021) I Carabinieri della Compagnia di Corleone hanno dato esecuzione a un decreto diemesso dalla Prima Sezione Penale – Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo a carico di Lo Bue Calogero Giuseppe, corleonese classe ’46, fratello di Lo Bue Rosario Salvatore, già ritenuto capo del mandamentodi Corleone. Lo Bue Calogero Giuseppe era stato condannato nel 2007 a 8 anni di reclusione per aver fatto parte della famiglia mafiosa di Corleone e della catena di figgiatori per la latitanza del notodi Cosa Nostra Bernardo Provenzano. Il provvedimento giunge a conclusione di una complessa attività investigativa della Compagnia che, dopo aver depotenziato il vertice e gli assetti del mandamento di Corleone con le operazioni “Patria”, All Stars” e “Grande Passo”, con contestuali ...

