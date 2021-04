Gasperini: «Vincere questa partita era importante, sembrava chiusa e invece…» (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Udinese. Queste le sue parole Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Udinese. Queste le sue parole. partita – «Vincere questa partita era importante. A sprazzi abbiamo fatto davvero bene. Sul 3-1 sembrava partita chiusa e abbiamo preso un altro gol. Il risultato è rimasto ma non ci sono stati altri episodi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Udinese. Queste le sue parole Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Udinese. Queste le sue parole.– «era. A sprazzi abbiamo fatto davvero bene. Sul 3-1e abbiamo preso un altro gol. Il risultato è rimasto ma non ci sono stati altri episodi». Leggi su Calcionews24.com

