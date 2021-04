Gabriele Muccino su Twitter: ‘Sto meditando di uscire dall’Accademia dei David’ (Di sabato 3 aprile 2021) Non si placa la polemica di Gabriele Muccino su Twitter contro il David di Donatello. Il regista parla di clientelismo e perdita di prestigio All’indomani delle nomination 2021 al David Di Donatello, Gabriele Muccino aveva espresso su Twitter il suo disappunto e sconcerto per le cinquine scelte e l’esclusione del suo film. Inoltre, aveva fatto dichiarazioni non lusinghiere verso il plurinominato Favolacce. Oggi arrivano una serie di nuovi tweet, in cui il regista de Gli anni più belli ritorna sulla sulla questione esprimendo la volontà di lasciare l’Accademia come giurato e di non voler presentare mai più un suo lavoro al David di Donatello: “Sto meditando di uscire dall’Accademia dei David di Donatello come giurato e non presentare ... Leggi su 361magazine (Di sabato 3 aprile 2021) Non si placa la polemica disucontro il David di Donatello. Il regista parla di clientelismo e perdita di prestigio All’indomani delle nomination 2021 al David Di Donatello,aveva espresso suil suo disappunto e sconcerto per le cinquine scelte e l’esclusione del suo film. Inoltre, aveva fatto dichiarazioni non lusinghiere verso il plurinominato Favolacce. Oggi arrivano una serie di nuovi tweet, in cui il regista de Gli anni più belli ritorna sulla sulla questione esprimendo la volontà di lasciare l’Accademia come giurato e di non voler presentare mai più un suo lavoro al David di Donatello: “Stodidei David di Donatello come giurato e non presentare ...

