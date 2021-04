Frosinone- Reggiana 0-0 | la crisi dei gialloblù continua

(Di sabato 3 aprile 2021) Oggi 2 Aprile 2021 nello Stadio Benito Stirpe alle ore 17:00 si è disputata la partitadi Serie B. Nel primo parziale ci sono state alcune occasioni non sfruttate nel migliore dei modi dalla. Nel secondo parziale è arrivata una parata provvidenziale di Venturi che ha bloccato il. Una gara senza reti e senza un minimo spiraglio di luce per i ciociari.: formazioni ufficiali(4-3-1-2): Bardi, Salvi, Brighenti, Ariaudo, Zampano, Rohden, Maiello, Gori, Ciano, Iemmello, Novakovich.(4-3-1-2): Venturi, Libutti, Rozzio, Costa, Yao, Lunetta, Radrezza, Varone, Laribi, Ardemagni, Mazzocchi.: la cura Fabio Grosso non funziona? L’allenatore ...

Advertising

infoitsport : LIVE Frosinone-Reggiana 0-0: Ultimi 5 minuti - infoitsport : Una buona Reggiana pareggia a Frosinone - 11contro11 : Serie B, giornata 31: #Lecce infallibile, il #Monza ... #Ascoli #Brescia #Chievo #Cittadella #Cosenza #Cremonese… - infoitsport : Frosinone-Reggiana 0-0, le pagelle: sacrificio di Ardemagni, Ciano non punge - infoitsport : LIVE Frosinone-Reggiana: Formazioni ufficiali! Grosso stravolge il Frosinone -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone Reggiana

Finisce a reti bianche, infine, tranel debutto di Fabio Grosso sulla panchina ciociara. RISULTATI 31ª GIORNATA BRESCIA - PORDENONE 4 - 1 COSENZA - ASCOLI 2 - 1 PESCARA - PISA 3 -...... mentre era finita senza reti la garaAvversari Cosenza, la crisi del Pordenone. Flop Monza, poker Lecce. La squadra di Tesser, con una partita in meno, rischia di essere risucchiata in zona playout. Vittoria del Pesc ...La capolista Empoli non affronta la trasferta in casa della Cremonese causa emergenza Covid fra gli azzurri. Alle spalle dei toscani, fra le dirette ...