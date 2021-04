Elisa Isoardi | il suo stalker rischia un processo bis Perseguitava anche il portiere di un palazzo per vedere la showgirl

(Di sabato 3 aprile 2021)“Sono il fidanzato di” diceva. Ma non era così. I continui appostamenti e i ripetuti tentativi di accedere ad unin viale Pinturicchio a Roma erano quelli di uno. L’uomo, Riccardo Matacena, un settantenne ossessionato dalla conduttrice televisiva ora naufraga all’Isola del Famosi, si presentava nel suddetto stabile con frequenza convinto che lasi fosse trasferita là. In realtà, a quel numero civico l’ex primadonna de La Prova del Cuoco aveva effettuato solo visite isolate., dunque, non c’era. Ma l’uomo si era convinto che ile i condomini delgli mentissero per allontanarlo da lei. Così le sue richieste di vederla e gli atteggiamenti ...

