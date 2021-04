Denise Pipitone, lo scoop di Pomeriggio 5: “Olesya Rostova non è la figlia di una famiglia russa, il Dna lo esclude” (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo le rivelazioni dell’ultima puntata di Chi l’ha visto, si sono riaccesi i riflettori sul caso del rapimento di Denise Pipitone. La trasmissione di Rai 3 ha infatti portato alla ribalta la storia di una ragazza russa, Olesya Rostova, che non solo dice di esser stata rapita da bambina e di essere in cerca della sua famiglia ma assomiglia anche a Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, appunto. Della vicenda se ne sta occupando anche Pomeriggio 5 che nella puntata di venerdì 2 aprile ha dato lo scoop sull’esito del test di comparazione del Dna di Olesya e di un famiglia russa.”Ieri abbiamo dato la notizia di una famiglia russa che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo le rivelazioni dell’ultima puntata di Chi l’ha visto, si sono riaccesi i riflettori sul caso del rapimento di. La trasmissione di Rai 3 ha infatti portato alla ribalta la storia di una ragazza, che non solo dice di esser stata rapita da bambina e di essere in cerca della suama assomiglia anche a Piera Maggio, la madre di, appunto. Della vicenda se ne sta occupando anche5 che nella puntata di venerdì 2 aprile ha dato losull’esito del test di comparazione del Dna die di un.”Ieri abbiamo dato la notizia di unache ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - CassioMagistris : Denise Pipitone, lo scoop di Pomeriggio 5: 'Olesya Rostova non è la figlia di una famiglia russa, il Dna lo esclude… - lifestyleblogit : Denise Pipitone, Sciarelli: 'Spero nel lieto fine, ma vado cauta' - -