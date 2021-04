Come scegliere l’illuminante giusto per il proprio tipo di pelle

Leggi su chedonna

(Di sabato 3 aprile 2021) L’illiuminante è uno dei prodotti must have della stagione. Scopriamoquelloper ognidi. Avere un incarnato compatto e luminoso è tra i trend di stagione al quale non rinunciare assolutamente. Questo prodotto conferisce ad alcuni punti del viso ma anche del corpo una luminosità unica, trasparente e setosa regalando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it