Choc a Civitavecchia | massacra la ex in Piazza colpendola con il casco | «Non ti devi mettere con nessuno» | donna grave in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 aprile 2021)innella serata di ieri, dove unaè stata violentemente aggredita dall’ex compagno. L’uomo, 50 anni, è stato arrestato dai Carabinieri. Ora è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.in: intervengono i Carabinieri La vicenda ha avuto inizio intorno alle ore 20:45. Unasi è presentata nella caserma della Compagnia di via Sangallo, e ha segnalato che nella vicinaSaffi aveva visto un uomo picchiare selvaggiamente unautilizzando anche unda motociclista. I Carabinieri si sono quindi precipitati sul posto sorprendendo l’uomo – un operaio con precedenti – mentre stava ancora inveendo contro la sua ex compagna, ...