Chi è Giulia Stabile Amici 20? Età, Altezza, Sangiovanni e Instagram (Di sabato 3 aprile 2021) Giulia Stabile è una giovane ballerina di 19 anni, concorrente di Amici 20 di Maria De Filippi. Giulia con il suo talento e la sua passione è riuscita a conquistare uno dei banchi nella scuola del talent show grazie alla maestra Veronica Peparini. Ha una relazione con il cantante Sangiovanni ed è una delle ballerine che accede alla fase del serale di Amici. Chi è Giulia Stabile? Nome: Giulia Stabile Data di nascita: 10 Giugno 2002 Età: 19 Anni Segno zodiacale: Gemelli Professione: Ballerina Luogo di nascita: Roma Altezza: 160 cm Peso: Informazione non disponibile Tatuaggi: Giulia Stabile ha tatuati sull'avambraccio destro la scritta "…5,6,7,8"

