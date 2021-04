Calcio: Inter, D'Ambrosio negativo al tampone (Di sabato 3 aprile 2021) Buone notizie in casa Inter, a poche ore dalla sfida contro il Bologna. Danilo D'Ambrosio è infatti risultato negativo al tampone, concluso l'isolamento dopo la positività al Covid emersa il 16 marzo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Buone notizie in casa, a poche ore dalla sfida contro il Bologna. Danilo D'è infatti risultatoal, concluso l'isolamento dopo la positività al Covid emersa il 16 marzo ...

