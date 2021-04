Buon compleanno Anna Foglietta | i look più belli dell’attrice

Leggi su velvetmag

(Di sabato 3 aprile 2021) Una delle attrici italiane più amate è, che il 3 aprile 2021 compie 42 primavere. Un’attrice dall’immensa bravura e dalla classe garantita, che ha conquistato anche la Mostra del cinema di Venezia 2020 in qualità di madrina. Classe 1979, l’attrice è nata e cresciuta a Roma, la città eterna, anche se la sua famiglia è di origini napoletane. L’esordio come attrice è arrivato in tv con la serie La squadra dove ha interpretato l’agenteDe Luca. Affezionata al tema, laha poi recitato anche in Distretto di polizia come l’ispettore Elena Argenti. Dopodiché ha recitato anche in Rex 3, Cesare Mori – Il prefetto di ferro, L’oro di Scampia, La mafia uccide solo d’estate e Storia di Nilde. Al cinema, invece, l’abbiamo vista in tantissimi film come Sfiorarsi (il primissimo, nel 2006), Solo un padre, ...