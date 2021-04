Brasile, Lula: “Potrei candidarmi nel 2022, se fosse necessario” (Di sabato 3 aprile 2021) L’ex presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva non considera “una priorità” una sua candidatura alle presidenziali dl 2022, ma non esclude di presentarsi “se fosse in salute e questo si rivelasse necessario”. L’obiettivo del Partito dei Lavoratori alle elezioni, ha sottolineato è togliere Jair Bolsonaro dai vertici politici del paese. “Se fosse necessario e fossi in salute, sarei lì a combattere, ma questa non è la mia priorità”, ha dichiarato Lula in un’intervista all’emittente portoghese Rpt. “Non possiamo dire ora se avremo o meno un candidato”, ha aggiunto, sottolineando che di qui al 2022 il Pt deciderà se presentare un candidato alla presidenza o se entrerà a far parte di ‘un fronte ampio'”. “L’unica verità è che ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) L’ex presidente del, Luiz Inácioda Silva non considera “una priorità” una sua candidatura alle presidenziali dl, ma non esclude di presentarsi “sein salute e questo si rivelasse”. L’obiettivo del Partito dei Lavoratori alle elezioni, ha sottolineato è togliere Jair Bolsonaro dai vertici politici del paese. “See fossi in salute, sarei lì a combattere, ma questa non è la mia priorità”, ha dichiaratoin un’intervista all’emittente portoghese Rpt. “Non possiamo dire ora se avremo o meno un candidato”, ha aggiunto, sottolineando che di qui alil Pt deciderà se presentare un candidato alla presidenza o se entrerà a far parte di ‘un fronte ampio'”. “L’unica verità è che ...

