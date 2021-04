Bologna-Inter 0-1, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Conte mette il punto esclamativo sullo scudetto (Di sabato 3 aprile 2021) L’Inter mette il punto esclamativo sullo scudetto. La squadra di Antonio Conte non si ferma più e aspetta solo la matematica per festeggiare. Si è giocato il posticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A, anche il Bologna si è inchinato ad una squadra nettamente più forte, la sfida è rimasta comunque in bilico. Decisivo ancora una volta Lukaku, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nei primi minuti la partita sembra equilibrata, il gol della svolta si registra al 32esimo, il marcatore è il solito Lukaku che in mischia non sbaglia. La squadra di Sinisa Mihajlovic ci prova, ma non riesce a concretizzare. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) L’il. Ladi Antonionon si ferma più e aspetta solo la matematica per festeggiare. Si è giocato il posticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A, anche ilsi è inchinato ad unanettamente più forte, la sfida è rimasta comunque in bilico. Decisivo ancora una volta Lukaku, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Nei primi minuti la partita sembra equilibrata, il gol della svolta si registra al 32esimo, il marcatore è il solito Lukaku che in mischia non sbaglia. Ladi Sinisa Mihajlovic ci prova, ma non riesce a concretizzare. ...

