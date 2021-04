Basket, Final Eight Serie A2 2021: Napoli vince in OT e vola in finale, Tortona esce rocambolescamente (Di sabato 3 aprile 2021) Rocambolesca la prima semiFinale delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 2021. La GeVi Napoli, dopo una partenza difficile, rimonta e conquista il pass per la Finale di domani superando la Bertram Tortona 92-89 dopo un tempo supplementare. La rimonta porta, tra gli altri, la firma di un decisivo Josh Mayo. Napoli attende ora in Finale la vincente tra Scafati ed Udine. CRONACA – Partono meglio i piemontesi che ingranano subito con Sanders e Cannon (5-15). Zerini schiaccia, Parks realizza e Napoli raggiunge a fatica la doppia cifra, 22-13 al termine del primo quarto. Nel secondo quarto Napoli si avvicina sul -7 e con una ritrovata energia riapre la sfida, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Rocambolesca la prima semie delledi Coppa Italia diA2. La GeVi, dopo una partenza difficile, rimonta e conquista il pass per lae di domani superando la Bertram92-89 dopo un tempo supplementare. La rimonta porta, tra gli altri, la firma di un decisivo Josh Mayo.attende ora ine lante tra Scafati ed Udine. CRONACA – Partono meglio i piemontesi che ingranano subito con Sanders e Cannon (5-15). Zerini schiaccia, Parks realizza eraggiunge a fatica la doppia cifra, 22-13 al termine del primo quarto. Nel secondo quartosi avvicina sul -7 e con una ritrovata energia riapre la sfida, ...

