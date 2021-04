Avanti un Altro, chi è Fabrizia Santarelli: la nuova Bona Sorte (Di sabato 3 aprile 2021) E’ ripartita con successo e dopo mesi d’attesa la nuova edizione di Avanti un Altro, riadattato al protocollo ant-Covid previsto per i programmi tv e con qualche cambiamento anche nel cast. Paolo Bonolis avvallato anche dagli autori del programma hanno accolto una nuova bellissima Bona Sorte: una giovane ragazza dai colori scuri, curve perfette che ha già riscosso un’attenzione non indifferente. Fabrizia Santarelli Solonotizie24Avanti un Altro, Fabrizia Santarelli Bona Sorte mora Ma chi è la nuova Bona Sorte? Si chiama Fabrizia Santarelli originaria della Puglia, di ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 3 aprile 2021) E’ ripartita con successo e dopo mesi d’attesa laedizione diun, riadattato al protocollo ant-Covid previsto per i programmi tv e con qualche cambiamento anche nel cast. Paolo Bonolis avvallato anche dagli autori del programma hanno accolto unabellissima: una giovane ragazza dai colori scuri, curve perfette che ha già riscosso un’attenzione non indifferente.Solonotizie24unmora Ma chi è la? Si chiamaoriginaria della Puglia, di ...

