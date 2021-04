Aria fredda dopo Pasqua, tornano neve e gelate: ecco dove (Di sabato 3 aprile 2021) Addio all’anticiclone africano che ora si sposta verso il Regno Unito favorendo così la discesa di imponenti masse d’Aria di origine artica dapprima sull’Europa centrale e poi pure sull’Italia. Il clima andrà raffreddandosi giorno dopo giorno fin quando un vortice ciclonico potrebbe portare la neve fin quasi in pianura al Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dopo un sabato temporalesco, soprattutto per il Centro-Sud, l’Aria fredda che irromperà sul nostro Paese, non solo pulirà il cielo su gran parte delle regioni a partire dal giorno di Pasqua, ma causerà anche un tracollo delle temperature che di giorno non supereranno i 12-14°C su molte regioni. A parte qualche temporale sulla Sardegna meridionale, la giornata di Pasqua ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Addio all’anticiclone africano che ora si sposta verso il Regno Unito favorendo così la discesa di imponenti masse d’di origine artica dapprima sull’Europa centrale e poi pure sull’Italia. Il clima andrà rafndosi giornogiorno fin quando un vortice ciclonico potrebbe portare lafin quasi in pianura al Nord. Il team del sito www.iLMeteo.it informa cheun sabato temporalesco, soprattutto per il Centro-Sud, l’che irromperà sul nostro Paese, non solo pulirà il cielo su gran parte delle regioni a partire dal giorno di, ma causerà anche un tracollo delle temperature che di giorno non supereranno i 12-14°C su molte regioni. A parte qualche temporale sulla Sardegna meridionale, la giornata di...

Advertising

cschannel_news : Aria fredda dopo Pasqua, tornano neve e gelate: ecco dove - OrizOrizzonte : @gilardisil @stefymigliori @il_laocoonte @VinnieVegaPF @Giovaguerrato @maxlooking @ImKo86 @ilconterosso1… - Adnkronos : Che tempo farà dopo Pasqua: il #meteo - ProvinciadiRE : RT @remeteo: Cielo sereno in Appennino e velato in pianura. Incursioni di aria fredda stanno entrando sulla nostra provincia e porteranno g… - remeteo : Cielo sereno in Appennino e velato in pianura. Incursioni di aria fredda stanno entrando sulla nostra provincia e p… -