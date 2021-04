VIDEO Davide Tardozzi: “GP Qatar, bicchiere mezzo pieno” (Di venerdì 2 aprile 2021) Un terzo posto che vale oro? Francesco “Pecco” Bagnaia ha tirato fuori tutto quello che aveva per portarsi a casa un podio a Losail (Qatar), sede del primo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato Qatariano la Ducati, sfavillante nel giro secco, ha palesato delle grosse problematiche nella gestione degli pneumatici. Il pilota italiano ne ha sofferto in maniera evidente, contrariamente al compagno di marca Johann Zarco che con la GP20 Pramac ha tirato fuori dal cilindro una gara molto qualitativa. Tuttavia, il pilota piemontese ha giocato tutte le sue carte ed è stato premiato. La partenza è stata fin troppo garibaldina e, guardando il tutto a posteriori, avventata. Sì, perché il degrado delle gomme è stato accentuato da questa scelta strategica di “Pecco” che però voleva acquisire un vantaggio di sicurezza nei confronti del resto del ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Un terzo posto che vale oro? Francesco “Pecco” Bagnaia ha tirato fuori tutto quello che aveva per portarsi a casa un podio a Losail (), sede del primo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciatoiano la Ducati, sfavillante nel giro secco, ha palesato delle grosse problematiche nella gestione degli pneumatici. Il pilota italiano ne ha sofferto in maniera evidente, contrariamente al compagno di marca Johann Zarco che con la GP20 Pramac ha tirato fuori dal cilindro una gara molto qualitativa. Tuttavia, il pilota piemontese ha giocato tutte le sue carte ed è stato premiato. La partenza è stata fin troppo garibaldina e, guardando il tutto a posteriori, avventata. Sì, perché il degrado delle gomme è stato accentuato da questa scelta strategica di “Pecco” che però voleva acquisire un vantaggio di sicurezza nei confronti del resto del ...

