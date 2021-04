Vaccino covid Moderna, via libera in Usa a maxi fiala da 15 dosi (Di venerdì 2 aprile 2021) Negli Usa via libera dell’agenzia Fda a una “fiala multidose aggiuntiva contenente un massimo di 15 dosi” di Vaccino anti covid Moderna, “con un range di 13-15 dosi potenzialmente estraibili”. E’ una delle due revisioni annunciate dall’ente statunitense. L’altra chiarisce il numero di dosi “per le fiale attualmente disponibili: il massimo estraibile è pari a 11 dosi, con un range di 10-11”. Entrambe queste revisioni, sottolinea Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda “hanno un impatto positivo sulla fornitura di Vaccino Moderna” perché “aiuteranno a fornire più dosi di Vaccino alle comunità” e a velocizzare le immunizzazioni. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Negli Usa viadell’agenzia Fda a una “multidose aggiuntiva contenente un massimo di 15” dianti, “con un range di 13-15potenzialmente estraibili”. E’ una delle due revisioni annunciate dall’ente statunitense. L’altra chiarisce il numero di“per le fiale attualmente disponibili: il massimo estraibile è pari a 11, con un range di 10-11”. Entrambe queste revisioni, sottolinea Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda “hanno un impatto positivo sulla fornitura di” perché “aiuteranno a fornire piùdialle comunità” e a velocizzare le immunizzazioni. ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Vaccino anti-covid, la rivelazione del Prof. Galli: 'Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - Nicola23453287 : RT @sonoallergico: La scienza va bene solo quando concorda con quello che vi dice la TV. Se un premio Nobel per la medicina ha perplessità… - gettasofia : RT @Gianmar26145917: #Abbiategrasso: all'ospedale focolaio #covid tra operatori sanitari risultati positivi dopo la doppia dose di #vaccino… -