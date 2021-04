Usa | due agenti travolti da auto vicino Congresso | un arresto

Advertising

Agenzia_Ansa : Due bambine ecuadoriane di tre e cinque anni sono state fatte cadere dalla cima del muro di confine tra Stati Uniti… - SkyTG24 : Uno stabilimento di Baltimora che produce i vaccini anti-Covid #Johnson&Johnson e #AstraZeneca avrebbe per sbaglio… - Agenzia_Ansa : Usa, due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown. Massima allerta a Washington vicino al Congresso… - CarmeloMontana2 : RT @Avvenire_Nei: Le due bimbe oltre il Muro Usa. Il dolore che fa gettare i figli a una speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Usa due

Secondo una prima ricostruzione, come si legge sui media, l'auto si sarebbe schiantata contro una delle barriere poste a protezione dell'area di Capitol Hill dopo aver investito iagenti. Il ...agenti sono rimasti feriti, mentre il conducente dell'auto è stato arrestato dopo essere uscito dal veicolo brandendo un coltello. Tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale. Un video ...Inoltre, i poliziotti hanno fermato i due spacciatori trovandoli in possesso di 9 involucri ... sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.Lo ha annunciato il Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), che ha stabilito che gli americani vaccinati non dovranno sottoporsi a un test anti Covid al loro arrivo in un altro Paese ...