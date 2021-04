The Falcon and the Winter Soldier: l’episodio 3 contiene un riferimento a Bitcoin (Di sabato 3 aprile 2021) Nel nuovo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, ora disponibile su Disney+, fa capolino anche Bitcoin. Nel nuovo episodio di The Falcon and the Winter Soldier, ora disponibile su Disney+, fa capolino anche Bitcoin. La cosa è stata segnalata da un fan su Reddit e ripresa dal sito Cointelegraph, che si interessa al futuro del denaro. La valuta digitale appare nella sezione ambientata a Madripoor, quando su uno schermo viene comunicato che c'è una taglia di 1000 Bitcoin (circa 59 milioni di dollari) per la cattura dei due protagonisti. Come sottolinea il portale, l'unico aspetto negativo è che nella cultura popolare le valute digitali sono ancora spesso usate in contesti legati alla criminalità, come appunto in … Leggi su movieplayer (Di sabato 3 aprile 2021) Nel nuovo episodio di Theand the, ora disponibile su Disney+, fa capolino anche. Nel nuovo episodio di Theand the, ora disponibile su Disney+, fa capolino anche. La cosa è stata segnalata da un fan su Reddit e ripresa dal sito Cointelegraph, che si interessa al futuro del denaro. La valuta digitale appare nella sezione ambientata a Madripoor, quando su uno schermo viene comunicato che c'è una taglia di 1000(circa 59 milioni di dollari) per la cattura dei due protagonisti. Come sottolinea il portale, l'unico aspetto negativo è che nella cultura popolare le valute digitali sono ancora spesso usate in contesti legati alla criminalità, come appunto in …

Advertising

memixstark : RT @lostinmyjapan: Ma ci pensate che con l'episodio di questa settimana di The Falcon and The Winter Soldier siamo già arrivatx a metà seri… - memixstark : RT @darthskwlkeer: cw // ??the falcon and the winter soldier spoilers?? - - - - - - credetemi quando vi dico che mi farei calpestare da tut… - lavitamigliore3 : Io devo ancora vedere la puntata di The Falcon e the Winter Soldier e non ho beccato manco uno spoiler UAU Domani la vedo I PROMISE - xLuvHaz : @REDVESERT uuuh non me lo ricordo, però sto guardando la serie the falcon and the winter soldier della marvel Tu invece? - onloueangel : RT @darthskwlkeer: cw // ??the falcon and the winter soldier spoilers?? - - - - - - credetemi quando vi dico che mi farei calpestare da tut… -