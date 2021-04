Tesla | primo trimestre del 2021 da record | quasi 185 mila auto consegnateHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 2 aprile 2021)batte ancora le previsioni degli analisti e fa segnare un nuovodi consegne. Il costruttore americano, infatti, ha diffuso i dati per quanto riguarda la produzione e le consegne delle suevetture nel Q1 del. NUOVODI CONSEGNE La società di Elon Musk veniva da un ultimonel 2020 con 179.757 vetture prodotte e 180.570 consegnate. Per ildel nuovo anno, gli analisti si aspettavano un risultato inferiore. Le attività didurante il periodo sono state influenzate da un incendio nella sua fabbrica di Fremont, in California, e da una chiusura temporanea dello stesso sito produttivo che il CEO Elon Musk aveva attribuito a carenze di alcune ...