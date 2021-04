Servizio prestato in scuole speciali: spetta la maggiorazione contributiva? (Di venerdì 2 aprile 2021) Non sempre per i servizi prestati nella scuola speciale spetta la maggiorazione contributiva. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Non sempre per i servizi prestati nella scuola specialela. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Servizio prestato in scuole speciali: spetta la maggiorazione contributiva? - masverof : @renatobrunetta @LaStampa @FunzPub @Palazzo_Chigi Ministro, mi auguro che i titoli richiesti dai futuri bandi di co… - PacificoTweet : Personale Ata III fascia graduatorie d’istituto, #Anief ricorre per valutazione punteggio per servizio prestato di… - civitas_europea : @ilriformista @PieroSansonetti in verità a nessuno dovrebbe essere consentito di revocare la pensione a chicchessia… - 2rMarzia : RT @BlackEagle1967: @jungle1970 @twentycell @Artibani1 Prescindendo lo stima personale mia nei confronti di chi indossa una divisa,oltretut… -