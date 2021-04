Semifinali Final Eight Coppa Italia Serie B 2021: programma, date, orari e tv (Di sabato 3 aprile 2021) Sabato 3 aprile si disputeranno le SemiFinali della Final Eight di Coppa Italia della Serie B 2020/2021. Cervia ospiterà l’atteso evento, con Livorno-Piacenza e Rimini-Agrigento a regalare emozioni ai tifosi di basket provenienti da ogni parte d’Italia. Lo scontro tra toscani ed emiliani andrà in scena sabato 3 aprile, a partire dalle ore 12.30, mentre la sfida tra romagnoli e siciliani si giocherà il medesimo giorno, ma dalle ore 15.15. La copertura streaming è riservata al canale LNP, mentre Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, attraverso una diretta testuale. programma SemiFinali Final Eight SABATO 3 APRILE 12.30 – Livorno – ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Sabato 3 aprile si disputeranno ledelladidellaB 2020/. Cervia ospiterà l’atteso evento, con Livorno-Piacenza e Rimini-Agrigento a regalare emozioni ai tifosi di basket provenienti da ogni parte d’. Lo scontro tra toscani ed emiliani andrà in scena sabato 3 aprile, a partire dalle ore 12.30, mentre la sfida tra romagnoli e siciliani si giocherà il medesimo giorno, ma dalle ore 15.15. La copertura streaming è riservata al canale LNP, mentre Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale, attraverso una diretta testuale.SABATO 3 APRILE 12.30 – Livorno – ...

