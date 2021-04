Samsung Galaxy A40 è tutto nuovo con Android 11 e One UI 3 1HDblog it

(Di venerdì 2 aprile 2021) É tempo di pulizie di Pasqua update perA40, smartphone arrivato in Italia nell’aprile di due anni fa con9 Pie a bordo e ora aggiornato ad11 con tanto di One UI 3.1 (QUI trovate la lista completa dei dispositiviche l’hanno ricevuta). La build è la A405FNXXU3CUC2: alle novità dell’ultima release stabile del sistema operativo di Google e dell’interfaccia grafica proprietaria si aggiungono le patch di sicurezza di marzo. Il firmware da scaricare ha un peso di più di 2GB ed è stato identificato in Olanda e Belgio: a breve la distribuzione dovrebbe estendersi anche al resto d’Europa. Tra le funzioni introdotte citiamo quelle relative alla fotocamera (come Single Take e Object Eraser) e quelle incentrate sul miglioramento dell’esperienza di utilizzo (Eye Comfort Shield, Privacy e Auto ...

Advertising

gigibeltrame : Samsung Galaxy A40 è tutto nuovo con Android 11 e One UI 3.1 #digilosofia - unfollowdreamy : @kxfkxesque samsung Galaxy m51 oneplus nord motorola edge xiamo mi 10t oder fr iphone SE - HDblog : Samsung Galaxy A40 è tutto nuovo con Android 11 e One UI 3.1 - pagomeno : Samsung Smartphone Galaxy S21 Ultra 5G, Caricatore incluso, Display 6.8' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere, 512 GB, R… -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

Sono due le fotocamere sul retro: 16+5MP A suo tempo,A40 lo avevamo definito nella nostra recensione completo , leggero e dal buon comparto fotografico grazie alla presenza di un ...Non dovrebbe mancare alla presentazione deiWatch 4 eWatch Active 4 , che monteranno probabilmente il sistema operativo Wear OS by Google , lasciando da parte il proprietario Tizen OS, che ha fatto la storia passata e ...É tempo di pulizie di Pasqua update per Galaxy A40, smartphone arrivato in Italia nell'aprile di due anni fa con Android 9 Pie a bordo e ora aggiornato ad Android 11 con tanto di One UI 3.1 (QUI trova ...Samsung Galaxy Watch 3 è in offerta su Amazon a un prezzo speciale: acquistalo oggi e ricevilo a casa nella colorazione Mystic Silver.