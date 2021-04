Roma, un ex Milan e Inter per l’area ticketing del club (Di venerdì 2 aprile 2021) La Roma accoglie una nuova figura che andrà a rinforzare il comparto dirigenziale del club. Nella giornata di ieri, Paolo Monguzzi è stato nominato nuovo Head of Venue Business del club giallorosso di proprietà della famiglia Friedkin. Chi è Paolo Monguzzi – Un passato a Milano Monguzzi prenderà il posto di Enrique Garcia e si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) Laaccoglie una nuova figura che andrà a rinforzare il comparto dirigenziale del. Nella giornata di ieri, Paolo Monguzzi è stato nominato nuovo Head of Venue Business delgiallorosso di proprietà della famiglia Friedkin. Chi è Paolo Monguzzi – Un passato ao Monguzzi prenderà il posto di Enrique Garcia e si L'articolo

Advertising

capuanogio : I debiti netti delle società di #SerieA come emersi dall'inchiesta della #gds: #Inter 630,1 milioni di euro #Roma… - GoalItalia : In Italia grazie al Palermo ?????? Toccata e fuga a Roma ???? La rinascita col Milan ?????? @simonkjaer1989 compie 32 ann… - mauro_suma : Questa foto è del 6 gennaio 2004, ultima frase di Claudio nell'immediato Pre-partita di Roma-Milan sfida Scudetto e… - Pask927 : RT @CalcioFinanza: #Roma, nuovo ingresso in società: un ex #Milan e #Inter per l’area ticketing del club - CalcioFinanza : #Roma, nuovo ingresso in società: un ex #Milan e #Inter per l’area ticketing del club -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Milan Napoli: Hysaj verso l'addio, c'è l'interesse di tre top club italiani Il Milan avrebbe già contattato l'entourage del giocatore, chiedendo informazioni sulle sue ... alla ricerca di un esterno a sinistra, e della Roma PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ...

Biot, l'ufficiale di Marina che passava segreti ai russi: i retroscena dell'indagine La competizione tra le due agenzie resta, è come dire la Roma e la Lazio o il Milan e l'Inter. Il livello di collaborazione tra i due servizi dieci o venti anni fa era minimo, anche meno. Oggi, ...

UNDER 18 PAGELLE ROMA-MILAN 1-1 - Giallorossi beffati nel finale Voce Giallo Rossa Consigli fantacalcio, 29° giornata Serie A 2020/2021: ecco chi schierare Si parte con l’anticipo Milan-Sampdoria delle ore 12.30 ... I neroverdi hanno in programma l’incontro con la Roma alle ore 15. Concludiamo il reparto con Eriksen, che rispetto alla prima parte di ...

La vittoria di Udine tiene vivo il sogno Champions Grazie alla vittoria di misura conquistata contro una sempre positiva Udinese, la Lazio continua a credere nel quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Con una partita in meno ...

Ilavrebbe già contattato l'entourage del giocatore, chiedendo informazioni sulle sue ... alla ricerca di un esterno a sinistra, e dellaPER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI ...La competizione tra le due agenzie resta, è come dire lae la Lazio o ile l'Inter. Il livello di collaborazione tra i due servizi dieci o venti anni fa era minimo, anche meno. Oggi, ...Si parte con l’anticipo Milan-Sampdoria delle ore 12.30 ... I neroverdi hanno in programma l’incontro con la Roma alle ore 15. Concludiamo il reparto con Eriksen, che rispetto alla prima parte di ...Grazie alla vittoria di misura conquistata contro una sempre positiva Udinese, la Lazio continua a credere nel quarto posto che vorrebbe dire Champions League. Con una partita in meno ...