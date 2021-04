Roma, controlli nelle attività: frutta e verdura senza tracciabilità, sotto sequestro 100 kg di prodotti (Di venerdì 2 aprile 2021) Continuano i controlli a tappeto da parte della Polizia Locale. Durante alcune verifiche nel quadrante nord della Capitale, gli agenti del XV Gruppo della Polizia Locale hanno denunciato il titolare di una frutteria in zona Cassia, reo di non aver ottemperato a una serie di prescrizioni in materia sanitaria disposte dalla ASL durante un precedente accertamento. Questo perché nei giorni passati le pattuglie erano dovute intervenire più volte nei confronti dell’esercizio, a carico del quale c’erano diversi esposti per rumori molesti in orario serale. Al termine dei controlli oltre 100 kg di frutta sono stati posti sotto sequestro, verdura e prodotti alimentari privi della certificazione sulla loro origine e tracciabilità. controlli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Continuano ia tappeto da parte della Polizia Locale. Durante alcune verifiche nel quadrante nord della Capitale, gli agenti del XV Gruppo della Polizia Locale hanno denunciato il titolare di una frutteria in zona Cassia, reo di non aver ottemperato a una serie di prescrizioni in materia sanitaria disposte dalla ASL durante un precedente accertamento. Questo perché nei giorni passati le pattuglie erano dovute intervenire più volte nei confronti dell’esercizio, a carico del quale c’erano diversi esposti per rumori molesti in orario serale. Al termine deioltre 100 kg disono stati postialimentari privi della certificazione sulla loro origine e...

