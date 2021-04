Parma, possibile operazione per Zirkzee. Il comunicato (Di venerdì 2 aprile 2021) Yann Karamoh, Simon Sohm e Joshua Zirkzee non saranno a disposizione di D’Aversa per la gara del Parma contro il Benevento. Ecco il comunicato del club ducale: “Yann Karamoh non è a disposizione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Simon Sohm è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con un trauma distorsivo alla caviglia destra e, pertanto, non sarà a disposizione. Gli accertamenti eseguiti all’atleta Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione capsulo-ligamentosa esterna con lesione di alto grado del legamento collaterale laterale. Sarà valutata, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, la eventuale soluzione chirurgica”. Foto: sito Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Yann Karamoh, Simon Sohm e Joshuanon saranno a disposizione di D’Aversa per la gara delcontro il Benevento. Ecco ildel club ducale: “Yann Karamoh non è a disposizione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Simon Sohm è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con un trauma distorsivo alla caviglia destra e, pertanto, non sarà a disposizione. Gli accertamenti eseguiti all’atleta Joshuahanno evidenziato una lesione capsulo-ligamentosa esterna con lesione di alto grado del legamento collaterale laterale. Sarà valutata, in accordo con lo staff medico del Bayern Monaco, la eventuale soluzione chirurgica”. Foto: sito Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Parma possibile Kulusevski: un talento da valorizzare ... dal momento che l'ex Atalanta e Parma si esalta quando trova ampi spazi davanti a sé. Contesto ... in modo tale da sfruttare la prossima sessione di mercato nella maniera più appropriata possibile ...

Parma, UFFICIALE: lesione del legamento collaterale per Zirkzee, possibile operazione Commenta per primo Joshua Zirkzee non sarà a disposizione di Roberto D'Aversa per la gara del Parma contro il Benevento. Ecco il comunicato del club ducale: 'Yann Karamoh non è a disposizione a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra. Simon Sohm è rientrato dagli impegni con la sua ...

