Pandemia e Fisco, come se nulla fosse: tasse alle stelle (Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, la Pandemia ha causato nel 2020 un calo di 130 miliardi dei consumi e di 160 del Pil, con 300mila imprese del settore e 200mila attività professionali chiuse. Ma, nonostante i contributi a fondo perduto, il mini-condono sulle cartelle e il rinvio delle scadenze fiscali, per il Fisco la Pandemia sembra non esistere. Si rischia un’esplosione dei fallimenti, scrive Quotidiano.net. Tari a livelli record Se il governo Draghi si era aperto con buone prospettive, (“I soldi bisogna darli, non chiederli”), la situazione per partite Iva e imprese ad oggi è molto diversa. Gli adempimenti fiscali continuano a pesare sulle migliaia di imprese oggi chiuse, e crescono invece che diminuire. E’ il caso per esempio della Tari. Secondo l’Osservatorio tasse locali di Confcommercio, il costo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo l’Ufficio Studi di Confcommercio, laha causato nel 2020 un calo di 130 miliardi dei consumi e di 160 del Pil, con 300mila imprese del settore e 200mila attività professionali chiuse. Ma, nonostante i contributi a fondo perduto, il mini-condono sulle cartelle e il rinvio delle scadenze fiscali, per illasembra non esistere. Si rischia un’esplosione dei fallimenti, scrive Quotidiano.net. Tari a livelli record Se il governo Draghi si era aperto con buone prospettive, (“I soldi bisogna darli, non chiederli”), la situazione per partite Iva e imprese ad oggi è molto diversa. Gli adempimenti fiscali continuano a pesare sulle migliaia di imprese oggi chiuse, e crescono invece che diminuire. E’ il caso per esempio della Tari. Secondo l’Osservatoriolocali di Confcommercio, il costo ...

Advertising

giorgioguidi2 : RT @gbarbacetto: 1/Attilio Fontana @FontanaPres deve dimettersi. Per gli errori e le incapacità nella gestione della pandemia. E per aver m… - flaviocaprera : RT @gbarbacetto: 1/Attilio Fontana @FontanaPres deve dimettersi. Per gli errori e le incapacità nella gestione della pandemia. E per aver m… - Luca_Zunino : Per il Fisco la pandemia Covid non esiste, le tasse continuano come prima. Confcommercio: 'Tari aumentata in dieci… - hurried57 : Per il Fisco la pandemia Covid non esiste. Le tasse continuano come prima - mocettast : RT @gbarbacetto: 1/Attilio Fontana @FontanaPres deve dimettersi. Per gli errori e le incapacità nella gestione della pandemia. E per aver m… -