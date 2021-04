Ora piango di nuovo Federica Pellegrini crolla in lacrime | vince i 200 e si guadagna la quinta Olimpiade

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 aprile 2021) Unainsila sua. La Divina del nuoto azzurro si laurea campionessa nei 200 stile libero, la "sua" gara, e stacca così il pass per i Giochi di Tokyo slittati a causa Coronavirus dall'estate 2020 a quella del 2021. Agli assoluti di Riccione, la 33enne di Mirano ha fermato il cronometro a 1'56"69, sotto l'1'56"9 che è il tempo minimo per qualificarsi alle Olimpiadi. Dopo la gara si è presentata davanti alle telecamere in zona mista con leagli occhi: "Non sono stati mesi semplici, direi che adesso si respira meglio. La: sono tante... Adessodi". "Per me non è stato così facile accettare tempi non miei - ha detto ai ...