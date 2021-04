Advertising

SPress24 : Verso Napoli-Crotone, Oshimen in vantaggio su Mertens - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, tutti i precedenti di #Napoli-#Crotone - anteprima24 : ** ##Napoli-#Crotone, è l'ora di Osimhen: le probabili formazioni ** - cn1926it : #NapoliCrotone, i convocati di #Cosmi: nuova assenza in difesa per i rossoblù - zazoomblog : Probabili formazioni Napoli-Crotone: ventinovesima giornata Serie A 2020-2021 - #Probabili #formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Crotone

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, 24 i convocati di Cosmi: due assenze Sacchi: "Nel 1990 fummo truffati, Alemao non si fece così male" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO ...Verso, la conferenza stampa di Cosmi: 'Dovremo fare una grande partita. Tamponi a mezzanotte? Non è il mio calcio'I pronostici di sabato 3 aprile: in campo tutti i principali campionati europei, inclusa la Serie A con tutte e dieci le partite in programma.Così il Napoli in una nota ufficiale di poco fa ... i 4 azzurri saranno disponibili per la gara di domani col Crotone. Unici assenti gli infortunati Ospina, Demme e Ghoulam e lo squalificato Koulibaly ...