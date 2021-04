Musica: classifiche, regna la ‘Musica leggerissima’ di Colapesce e Dimartino (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos) – E’ sempre la ‘Musica leggerissima’ di Colapesce e Dimartino a guidare la classifica Fimi/Gfk della settimana. E se il duo siciliano si conferma imperatore della top ten, invariato è anche il secondo posto della settimana: è Madame, con la sua ‘Voce’. Sanremo si prende tutto il podio: sale al terzo posto ‘Chiamami per nome’, di Fedez e Francesca Michielin, mentre al quarto troviamo i vincitori del festival, i Maneskin, con il rock di ‘Zitti e buoni’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos) – E’ sempre la ‘dia guidare la classifica Fimi/Gfk della settimana. E se il duo siciliano si conferma imperatore della top ten, invariato è anche il secondo posto della settimana: è Madame, con la sua ‘Voce’. Sanremo si prende tutto il podio: sale al terzo posto ‘Chiamami per nome’, di Fedez e Francesca Michielin, mentre al quarto troviamo i vincitori del festival, i Maneskin, con il rock di ‘Zitti e buoni’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

