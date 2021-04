MLB The Show 21 è il primo gioco PlayStation a uscire su Xboxsubito sul Game Pass!

MLB The Show 21 è il primo gioco PlayStation a uscire su Xbox...subito sul Game Pass! (Di venerdì 2 aprile 2021) MLB The Show 21, sviluppato da San Diego Studio di Sony Interactive Entertainment, verrà lanciato su Xbox Game Pass il 20 aprile, il giorno del suo lancio. La Major League Baseball e Microsoft hanno annunciato la notizia attraverso un post su Xbox Wire. Gli abbonati a Xbox Game Pass avranno accesso immediato a MLB The Show 21 il giorno del lancio su Xbox One e Xbox Series X/S. Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare su dispositivi Android tramite xCloud. Il gioco sarà cross-platform, il che significa che i giocatori potranno facilmente cambiare il dispositivo su cui stanno giocando. "Come abbiamo detto dall'inizio, questo è un momento incredibile per tutti noi e portare il franchise a più giocatori e appassionati di baseball è qualcosa di cui noi di MLB, MLB Players, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) MLB The21, sviluppato da San Diego Studio di Sony Interactive Entertainment, verrà lanciato su XboxPass il 20 aprile, il giorno del suo lancio. La Major League Baseball e Microsoft hanno annunciato la notizia attraverso un post su Xbox Wire. Gli abbonati a XboxPass avranno accesso immediato a MLB The21 il giorno del lancio su Xbox One e Xbox Series X/S. Gli abbonati a XboxPass Ultimate potranno giocare su dispositivi Android tramite xCloud. Ilsarà cross-platform, il che significa che i giocatori potranno facilmente cambiare il dispositivo su cui stanno giocando. "Come abbiamo detto dall'inizio, questo è un momento incredibile per tutti noi e portare il franchise a più giocatori e appassionati di baseball è qualcosa di cui noi di MLB, MLB Players, ...

Advertising

Eurogamer_it : #MLBTheShow21 è il primo gioco #PlayStation ad arrivare su #Xbox e su #XboxGamePass. - GamingToday4 : MLB The Show 21 sarà su Xbox Game Pass dal day one, Sony accetta l’abbonamento di Microsoft - MLBEuropeRT : RT @andreghezzi82: in molti ci avete scritto per chiedere dove poter vedere l'MLB oggi white sox vs angels è il free game of the day quindi… - FrancisMayCry : RT @andreghezzi82: in molti ci avete scritto per chiedere dove poter vedere l'MLB oggi white sox vs angels è il free game of the day quindi… - infoitscienza : MLB The Show 21 sarà su Xbox Game Pass dal day one, Sony accetta l’abbonamento di Microsoft – Notizia – Xbox OneVid… -